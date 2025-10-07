Série "Knife Edge", de Gordon Ramsay, destaca a busca do mundo da culinária pela glória Michelin

"Eles apenas julgam a comida no prato."

O primeiro Guia Michelin foi publicado pela empresa francesa de pneus em 1900, e a classificação por estrelas dos restaurantes foi introduzida na década de 1920. Os guias anuais concedem até três estrelas.

Ramsay recebeu sua primeira estrela Michelin quando era chefe de cozinha do restaurante Aubergine, em Londres. Seu próprio restaurante, Gordon Ramsay, tem três estrelas desde 2001.

"Você se torna uma sensação da noite para o dia e depois tem que lutar e se esforçar para mantê-la... você precisa entender a palavra delegação, ensinar, criar e, o mais importante, passar o bastão adiante", disse ele.

"Tenho um pé na cozinha e um pé no mundo da mídia e estou lá 16 horas por dia? Não, é claro que não estou. Estou lá como um maestro e assino as coisas, mas quero ouvir o que eles têm a dizer... E, portanto, é na manutenção que o verdadeiro trabalho começa."

Perguntado se ele ainda fica nervoso quando a Michelin lança novas edições do guia, Ramsay disse: "Eu fico nervoso... ninguém gosta de perder... (descer) até mesmo para duas estrelas é algo único, mas... se você perder, será manchete. Sempre me perguntam: 'O que você faria se perdesse uma estrela?' Então, eu lutaria para reconquistá-la."