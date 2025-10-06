Stalker se aproximou duas vezes do príncipe Harry no Reino Unido, diz fonte

LONDRES (Reuters) - Uma mulher já conhecida por perseguir o príncipe Harry chegou perto do filho do rei Charles em duas ocasiões durante sua recente visita ao Reino Unido, disse uma fonte de segurança do príncipe.

Os incidentes ocorreram durante a viagem de quatro dias do filho do rei no mês passado, uma vez em um evento de premiação beneficente e também quando ele visitou o Centro de Estudos de Lesões (CIS), parte do Imperial College de Londres.

De acordo com o jornal Telegraph, a mulher era conhecida da equipe de Harry, pois estava em uma lista de pessoas fixas elaborada por uma empresa de inteligência privada para sua segurança pessoal.