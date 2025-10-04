Hermes apresenta sutiãs de couro e seda acolchoada na passarela de Paris

As modelos desfilaram pelo espaço usando botas de montaria altas, com seus rabos de cavalo sedosos balançando. Elas usavam camisas cor de areia, saias e conjuntos de sutiã, apertados com tiras de couro e rendas. As costas abertas revelavam os ombros, enquanto os sutiãs de couro mantinham o tecido de seda no lugar, cobrindo o peito.

A paleta de cores foi dominada por tons suaves de bege e cáqui, com alguns toques de vermelho vivo - um conjunto de calças de couro, uma bolsa de mão e lenços.

A Hermes superou o desempenho de grupos de luxo rivais, como LVMH, Kering e Chanel, à medida que o setor enfrenta uma desaceleração prolongada.

Dezenas de marcas, incluindo Dior, Chanel e Gucci, contrataram novos designers para tentar reavivar as vendas.

Na Hermes, Vanhee, que dirige os designs de roupas femininas, está em seu cargo há mais de uma década.

A Paris Fashion Week, que vai até 7 de outubro, apresenta grandes marcas, como Louis Vuitton, Dior, Chanel, Saint Laurent e Loewe.