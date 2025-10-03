Filhos de Sean "Diddy" Combs pedem clemência em condenação por prostituição

Em 2 de julho, um júri condenou Combs, de 55 anos, acusado em dois casos de arranjar acompanhantes masculinos pagos para atravessar fronteiras estaduais e participar de performances sexuais movidas a drogas -- às vezes chamadas de "Freak Offs" -- com as namoradas de Combs enquanto ele gravava vídeos e se masturbava.

O júri o absolveu das acusações mais graves de extorsão e tráfico sexual, que poderiam ter lhe rendido uma sentença de prisão perpétua. Essas acusações se baseavam no argumento dos promotores de que Combs usava violência e ameaças para coagir suas namoradas a participar dos encontros.

Dirigindo-se ao juiz distrital Arun Subramanian, a irmã gêmea de Jessie, D'Lila Combs, disse que ela e seus irmãos estavam com medo de ficar sem o pai após a morte da mãe deles, a atriz e modelo Kim Porter, em 2018.

"Já perdemos muito", disse ela. "Por favor, meritíssimo, por favor, dê à nossa família a chance de nos curarmos juntos."

Combs abaixou a cabeça enquanto seus filhos falavam e tinha lágrimas nos olhos quando os comentários foram concluídos. Subramanian agradeceu a eles.

Após as declarações dos filhos, os advogados do magnata do hip-hop mostraram ao tribunal um vídeo sobre o passado e a filantropia de Combs, mostrando-o brincando com os filhos, palestrando para alunos de escolas públicas e correndo a Maratona de Nova York para arrecadar dinheiro para caridade.