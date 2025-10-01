Polícia italiana invade exposição de Dalí e diz que obras são falsas

A polícia disse que agiu de acordo com as suspeitas levantadas pela Fundação Gala-Salvador Dalí — o órgão encarregado de proteger o legado do artista — e detectou "anomalias" enquanto as obras de arte estavam em exibição em Roma.

A exposição, composta por cerca de 80 obras de arte, foi realizada na capital italiana de janeiro a julho. Ela foi reaberta em Parma em 27 de setembro e estava programada para continuar até 1º de fevereiro.

Os Carabinieri enfatizaram que as obras de arte eram presumidamente falsas com base em investigações preliminares e que a presunção de inocência seria aplicada até que se chegasse a um veredicto final.

A polícia Carabinieri da Itália tem unidades especializadas que trabalham com obras de arte roubadas ou falsificadas.

No ano passado, eles disseram que haviam descoberto uma rede de falsificação pan-europeia em grande escala que fabricava e vendia falsificações atribuídas a alguns dos maiores nomes da arte moderna e contemporânea, incluindo Banksy, Pablo Picasso, Andy Warhol e Dalí.