Assustadas com IA, estrelas de Bollywood arrastam Google para luta por "direitos de personalidade"

Algumas celebridades de Bollywood começaram a reivindicar seus "direitos de personalidade" nos tribunais indianos nos últimos anos, já que o país não tem proteção explícita para eles, como em muitos Estados dos Estados Unidos. Mas os processos dos Bachchans são os mais importantes até o momento sobre a interação dos direitos da personalidade e o risco de que vídeos enganosos ou falsos do YouTube possam treinar outros modelos de IA.

Os atores argumentam que a política de conteúdo e treinamento de terceiros do YouTube é preocupante, pois permite que os usuários autorizem o compartilhamento de um vídeo que eles criaram para treinar modelos de IA rivais, arriscando a proliferação de conteúdo enganoso on-line, de acordo com registros quase idênticos de Abhishek e Aishwarya datados de 6 de setembro, que não são públicos.

"Esse conteúdo sendo usado para treinar modelos de IA tem o potencial de multiplicar as instâncias de uso de qualquer conteúdo infrator, ou seja, primeiro sendo carregado no YouTube, sendo visto pelo público e, em seguida, também sendo usado para treinamento", dizem os documentos.

Os representantes dos Bachchans e os porta-vozes do Google não responderam às perguntas da Reuters. No mês passado, a Suprema Corte de Délhi pediu ao advogado do Google no tribunal que apresentasse respostas por escrito antes da próxima audiência, em 15 de janeiro.

No mês passado, o diretor administrativo do YouTube na Índia, Gunjan Soni, descreveu a plataforma como "a nova TV para a Índia". Com cerca de 600 milhões de usuários, a Índia é o maior mercado do YouTube no mundo e é popular por seu conteúdo de entretenimento, como os vídeos de Bollywood.

Os tribunais indianos já começaram a apoiar as estrelas de Bollywood que estão chateadas com o fato de o conteúdo de IA generativa prejudicar sua reputação. Em 2023, um tribunal de Délhi restringiu o uso indevido da imagem, da voz e até de um bordão que Anil Kapoor usava com frequência.