Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos de casamento

A Reuters não conseguiu confirmar a separação de forma independente. Vários agentes e representantes da administração dos dois artistas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Kidman, de 58 anos, e Urban, de 57, iniciaram suas respectivas carreiras na Austrália e têm dupla cidadania, norte-americana e australiana. Eles se conheceram em janeiro de 2005 em um evento de Hollywood para promover a Austrália e se casaram em junho do ano seguinte em Sydney.

Eles têm duas filhas, Faith Margaret, de 14 anos, e Sunday Rose, de 17. Kidman tem dois filhos adotivos de seu casamento anterior com o ator Tom Cruise.

Kidman, cuja interpretação da escritora Virginia Woolf em "As Horas" lhe rendeu um Oscar, compartilhou pela última vez uma foto dela e de Urban juntos nas mídias sociais em junho para comemorar o aniversário de casamento, segundo o The Hollywood Reporter.

O THR disse que Urban postou fotos do casal em suas redes sociais em maio, depois que eles compareceram ao 2025 Academy of Country Music Awards, onde o quatro vezes vencedor do Grammy recebeu a Triple Crown da ACM.

Neste mês, Kidman encerrou a produção de uma sequência do filme "Da Magia à Sedução" com Sandra Bullock, enquanto Urban está em turnê desde maio em apoio ao seu 11º álbum de estúdio, "High", informou o THR.