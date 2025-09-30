Briga pela distribuição da NBCUniversal-YouTube TV destaca nova disputa pelo poder do streaming

Mas uma negociação maior se desenha nos bastidores e reflete a influência recém-descoberta do YouTube como provedor dominante de serviços de vídeo nos Estados Unidos.

O YouTube TV quer exibir conteúdo oferecido exclusivamente no serviço de streaming Peacock da NBCUniversal -- como o reality show de sucesso "Love Island" -- diretamente em sua plataforma, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com as negociações. Atualmente, os usuários precisam abrir o aplicativo Peacock para ver os programas, mesmo no YouTube TV.

Conhecida como "ingestão direta", é uma abordagem à qual a NBCUniversal se opõe, pois deseja preservar o Peacock -- que foi lançado em 2020 -- como um serviço autônomo que pode coletar dados de assinantes e vender anúncios direcionados. Para o YouTube, garantir o conteúdo da NBC ajudaria em seu esforço para se tornar o maior distribuidor de TV por assinatura do país e fortaleceria o negócio principal de anúncios do Google -- que também é propriedade da Alphabet -- em smart TVs, onde os espaços de anúncios têm taxas premium.

Essas batalhas "terão implicações estratégicas importantes para o futuro da mídia", disse Richard Greenfield, analista da LightShed, em uma nota aos clientes. O acordo de transmissão da Disney com o YouTube TV, também deve ser renovado no final de outubro, e é provável que ocorram negociações semelhantes, disse ele.

"Suspeitamos que o YouTube TV se importe muito menos com a taxa que pagará e muito mais com a capacidade de ingerir conteúdo de aplicativos de streaming de mídia herdados", disse ele.

A CRESCENTE INFLUÊNCIA DO YOUTUBE