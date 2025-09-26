Semana de Moda de Paris vê grande reformulação de estilistas com Chanel e Dior

"Há um alto nível de empolgação" em torno dos recomeços criativos, disse Erwan Rambourg, analista do HSBC.

Os desfiles de Paris acontecem durante nove dias, até 7 de outubro, depois de Nova York, Londres e Milão.

A Chanel, cujas vendas caíram 4% no ano passado, escolheu o ex-estilista da Bottega Veneta Matthieu Blazy, de 41 anos, para liderar os projetos da casa de moda francesa conhecida por seu logotipo C entrelaçado.

Blazy está em um cargo ocupado por apenas dois outros desde a década de 1980: Karl Lagerfeld e, após sua morte em 2019, sua colaboradora de longa data Virginie Viard.

Já a Dior, de propriedade da LVMH, cujas vendas caíram este ano, selecionou Jonathan Anderson, também de 41 anos. O estilista irlandês veio da Loewe, assumindo uma função combinada de moda masculina e feminina.

Anderson, que apresentou a moda masculina em junho, mostrou novos estilos para mulheres por meio de uma campanha publicitária que mostra Greta Lee relaxando em um castelo, usando maquiagem mínima, alfaiataria feminina e uma camisa de rugby em tons pastéis suaves.