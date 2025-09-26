Membro do grupo de rap irlandês Kneecap tem acusação de terrorismo rejeitada no Reino Unido

Em maio, Mo Chara, de 27 anos, foi acusado sob a Lei de Terrorismo, segundo a qual é crime exibir um artigo de forma a levantar suspeitas razoáveis de que alguém seja apoiador de uma organização proibida.

Após uma audiência na Corte de Magistrados de Westminster, o juiz Paul Goldspring determinou que Ó hAnnaidh havia sido acusado após o limite de seis meses para apresentar tal acusação, que só pode ser tratada pelo tribunal de magistrados.

"A acusação é ilegal e nula e este tribunal não tem jurisdição para julgar a acusação", disse o juiz para os aplausos do público.

Ó hAnnaidh compareceu ao tribunal para ouvir a decisão, que foi comemorada por dezenas de seus apoiadores e seus companheiros de banda Naoise Ó Cairealláin, nome artístico Móglaí Bap, e J.J. Ó Dochartaigh, conhecido como DJ Próvaí.

A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, também saudou a decisão, dizendo em um post no X: "Essas acusações foram parte de uma tentativa calculada de silenciar aqueles que se levantam e se manifestam contra o genocídio israelense em Gaza."

Israel nega veementemente ter cometido genocídio em sua guerra em Gaza, que começou depois que o grupo militante palestino Hamas atacou Israel a partir de Gaza em 7 de outubro de 2023.