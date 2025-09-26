Holograma de IA do criador do Homem-Aranha, Stan Lee, estreia na L.A. Comic Con

"Obviamente, foi triste para muitos de nós quando Stan faleceu", disse Chris DeMoulin, executivo-chefe da Comikaze Entertainment, que opera a Los Angeles Comic Con.

"Nos últimos dois anos, estivemos conversando sobre coisas que poderíamos fazer para ajudar a estender o legado de Stan."

Há cerca de seis meses, DeMoulin disse que teve a ideia de criar um avatar de Lee para servir como um "ponto de entrada para os fãs, antigos e novos, no universo Marvel".

O projeto foi uma colaboração entre a Proto Hologram -- empresa cuja tecnologia holográfica foi usada em shoppings para promover filmes como "Invocação do Mal" e "Um Filme Minecraft" -- e a Hyperreal, uma empresa de inteligência artificial que cria humanos digitais de aparência realista.

O holograma foi treinado nas inúmeras aparições de Stan Lee em tapetes vermelhos e em convenções. Os fãs que nunca conheceram Lee pessoalmente talvez o reconheçam por suas participações especiais em todos os filmes de ação ao vivo da Marvel feitos ao longo de sua vida.

"Esse avatar nunca dirá algo que Stan não tenha dito", disse DeMoulin. "Ele nunca terá um ponto de vista sobre a Marvel, as histórias ou o papel de Stan nelas que não tenha vindo diretamente de algo que Stan tenha dito."