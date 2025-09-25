Oasis: Ticketmaster promete esclarecer preços após reclamações

O órgão regulador da concorrência do Reino Unido garantiu compromissos da Ticketmaster para assegurar que os clientes sejam totalmente informados sobre os preços, após reclamações sobre a venda de ingressos para a turnê da banda britânica Oasis no verão do hemisfério norte, informou o órgão na quinta-feira.

Milhares de fãs esperaram durante horas online para conseguir ingressos para os shows do Oasis, mas descobriram que os preços haviam aumentado quando chegaram à frente da fila.

"As mudanças que garantimos darão aos fãs mais informações sobre os preços e descrições claras sobre o que exatamente eles estão recebendo pelo seu dinheiro", disse Sarah Cardell, diretora executiva da Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA).