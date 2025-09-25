SplashUOL
Oasis: Ticketmaster promete esclarecer preços após reclamações

Da Reuters, em Londres
Fãs do Oasis descobriram que os preços haviam aumentado após horas esperando em filas Imagem: Harriet T K Bols/Live Nation

O órgão regulador da concorrência do Reino Unido garantiu compromissos da Ticketmaster para assegurar que os clientes sejam totalmente informados sobre os preços, após reclamações sobre a venda de ingressos para a turnê da banda britânica Oasis no verão do hemisfério norte, informou o órgão na quinta-feira.

Milhares de fãs esperaram durante horas online para conseguir ingressos para os shows do Oasis, mas descobriram que os preços haviam aumentado quando chegaram à frente da fila.

"As mudanças que garantimos darão aos fãs mais informações sobre os preços e descrições claras sobre o que exatamente eles estão recebendo pelo seu dinheiro", disse Sarah Cardell, diretora executiva da Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA).

"Se a Ticketmaster não cumprir essas mudanças, não hesitaremos em tomar outras medidas."

Os compromissos da Ticketmaster, de propriedade da Live Nation, foram fornecidos voluntariamente e sem qualquer admissão de irregularidade ou responsabilidade, disse a CMA.

Acrescentou que não encontrou nenhuma evidência de que a Ticketmaster tenha usado preços algorítmicos durante a venda do Oasis — com os preços dos ingressos ajustados em tempo real de acordo com as mudanças nas condições, como a alta demanda — apesar de muitos fãs acreditarem que esse seja o caso.

A Ticketmaster disse que recebeu com satisfação a confirmação da CMA de que não houve preços dinâmicos, práticas desleais e nenhuma violação da lei do consumidor.

"Para melhorar ainda mais a experiência do cliente, nós nos comprometemos voluntariamente com uma comunicação mais clara sobre os preços dos ingressos nas filas", afirmou a empresa em um comunicado.

