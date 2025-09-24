Jimmy Kimmel retorna da suspensão e programa atinge maior índice de audiência em 10 anos

WASHINGTON (Reuters) - Milhões de pessoas sintonizaram o programa "Jimmy Kimmel Live!" na terça-feira, assistindo ao retorno do apresentador à televisão noturna depois de quase uma semana fora do ar devido a uma suspensão por causa de comentários que provocaram críticas do presidente Donald Trump e de autoridades de seu governo.

A ABC informou que 6,26 milhões de telespectadores assistiram ao programa de Kimmel, que misturou humor e humildade ao abordar as falas que fez em 15 de setembro sobre o homem acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk. Foi o episódio regular de Kimmel de maior audiência em mais de uma década, embora não tenha ido ao ar em cerca de 23% dos lares com televisão nos EUA.

Nas mídias sociais, o monólogo atraiu quase 26 milhões de visualizações, informou a ABC, incluindo 15,3 milhões de visualizações no YouTube da Alphabet e outros 6,3 milhões no Instagram da Meta até o final da tarde desta quarta-feira.