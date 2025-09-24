Jimmy Kimmel defende liberdade de expressão em retorno à TV após suspensão

Ainda assim, em sua primeira noite de volta ao ar em quase uma semana, Kimmel oscilou entre sua habitual marca de humor irônico e um tom mais sóbrio e sensível, abordando o tumulto que seu comentário anterior havia provocado.

"Nunca foi minha intenção fazer pouco caso do assassinato de um jovem. Não acho que haja nada de engraçado nisso", disse o apresentador do "Jimmy Kimmel Live!" aos telespectadores, com a voz embargada pela emoção, momentos depois de subir ao palco e ser aplaudido de pé.

"Nem era minha intenção culpar qualquer grupo específico pelas ações de um indivíduo que, obviamente, estava profundamente perturbado -- isso era realmente o oposto do que eu estava tentando dizer", acrescentou Kimmel, de 57 anos.

A Disney, empresa controladora da rede ABC que transmite seu programa, interrompeu a produção em 17 de setembro, dois dias depois que Kimmel disse em seu monólogo de abertura que os partidários do presidente Donald Trump estavam ansiosos para caracterizar o acusado de assassinato de Kirk "como qualquer coisa que não fosse um deles" e os acusou de tentar "marcar pontos políticos" com o assassinato.

O governo Trump e muitos de seus aliados expressaram indignação com os comentários de Kimmel, que foram feitos cinco dias depois que Kirk, um aliado próximo de Trump e apresentador de podcast de rádio, foi morto com um tiro enquanto discursava no campus da Utah Valley University em Orem, Utah.

Em resposta aos comentários de Kimmel, o presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, ameaçou uma investigação e pediu às emissoras de televisão que abandonassem o programa de Kimmel ou enfrentariam possíveis multas e revogação de suas licenças de transmissão.