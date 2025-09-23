Leonardo DiCaprio diz que novo filme "Uma Batalha Após a Outra" é uma sátira oportuna

O filme acompanha Bob Ferguson, interpretado por DiCaprio, e sua esposa Perfidia Beverly Hills, interpretada pela cantora Teyana Taylor, um casal amoroso, mas tenso, que embarca em ousadas missões humanitárias nos Estados Unidos dos dias de hoje.

"Não é um filme em que as pessoas estão impondo crenças políticas a outras", disse DiCaprio. "É uma sátira dos dois lados. É um ótimo filme para ser lançado no mundo de hoje. Acho que é importante."

No filme, Perfidia desaparece repentinamente logo após dar à luz. Bob muda sua identidade e sai do mapa para criar seu filho como pai solteiro.

Quando um inimigo ressurge após 16 anos em busca de vingança, Bob precisa trabalhar para resgatar sua filha sequestrada.

O roteirista e diretor Paul Thomas Anderson é conhecido por seu estilo distinto em filmes como "Licorice Pizza", "Sangue Negro" e "Boogie Nights -- Prazer sem Limites".

De acordo com DiCaprio, Anderson tem uma "flexibilidade incrível" e pode mudar sequências inteiras com base na sugestão de um ator.