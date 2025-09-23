Claudia Cardinale, estrela do cinema italiano, morre aos 87 anos

O início de sua carreira também foi complicado por uma gravidez secreta que, segundo ela, foi resultado de um relacionamento abusivo. Ela deu à luz um filho, Patrick, em Londres, em 1958, e o fez passar por um irmão mais novo por vários anos, enquanto ele era criado por seus pais.

Depois de uma série de papéis menores, ela alcançou fama internacional em 1963, quando participou do filme "8-1/2", de Federico Fellini, e também estrelou ao lado de Burt Lancaster em "O Leopardo", no mesmo ano.

A filmagem de dois filmes ao mesmo tempo trouxe complicações, com Cardinale lembrando que teve que usar cores de cabelo diferentes para os dois papéis.

Em uma entrevista ao jornal britânico Guardian em 2013, Cardinale comparou as abordagens dos diretores Fellini e Luchino Visconti, que dirigiu "O Leopardo".

"Ele (Fellini) não conseguia filmar sem barulho. Com Visconti, era o oposto, como fazer teatro. Não podíamos dizer uma palavra. Muito sério", disse ela.

Seu perfil crescente abriu as portas para as produções de Hollywood e ela apareceu na comédia "A Pantera Cor-de-Rosa", dirigida por Blake Edwards, e em "Era Uma Vez no Oeste", de Sergio Leone, em 1968.