Republicano Ted Cruz compara presidente da FCC a um chefe da máfia por ameaças contra emissoras

"Devo dizer que isso parece saído de 'Os Bons Companheiros'", disse Cruz, evocando o filme de gângster de Martin Scorsese. "Isso é típico de um mafioso que entra em um bar e diz: 'Belo bar que você tem aqui. Seria uma pena se algo acontecesse com ele'."

Os comentários do senador são um raro exemplo de um membro proeminente do próprio partido do presidente Donald Trump criticando publicamente as ações do governo, destacando as profundas preocupações sobre os direitos de liberdade de expressão e as ameaças de repressão de Trump.

SUSPENSÃO DE KIMMEL SEGUE AMEAÇAS DE CARR

A ABC, rede de televisão de propriedade da Disney, suspendeu o programa de entrevistas noturno de Jimmy Kimmel depois que Carr ameaçou com investigações e ações regulatórias contra emissoras licenciadas que transmitiram Kimmel. Os proprietários de dezenas de estações de TV locais afiliadas à ABC disseram que não transmitiriam mais o programa. Trump, que nomeou Carr, aplaudiu a decisão.

A suspensão ocorreu após o monólogo de abertura de Kimmel no programa de segunda-feira, no qual ele discutiu o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk, um amigo e aliado político do presidente. Os ativistas conservadores ficaram irritados com os comentários de Kimmel de que eles estavam usando o assassinato para marcar "pontos políticos" e sua sugestão de que o assassino também poderia ser um conservador. Kimmel também brincou com a reação de Trump ao assassinato.

Democratas proeminentes e grupos de direitos civis condenaram a pressão do governo Trump para punir Kimmel e outros que falam negativamente do presidente.