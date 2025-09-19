Paul Costelloe remete aos anos 1960 e bonecas quebradas inspiram Bora Aksu na Semana de Moda de Londres

"É uma coleção muito alegre. Ela reflete muito bem a Califórnia no final dos anos 60", disse Costelloe à Reuters.

"A inspiração veio do 'O Vale das Bonecas'... É muito parecido com a Costa Oeste dos Estados Unidos e é muito chique, muito fresco, muito empolgante."

Aksu contou que nesta temporada ele se inspirou em sua própria coleção de bonecas quebradas. As modelos usaram vestidos com camadas, bordados e muita renda.

Aksu colocou babados nas mangas, lantejoulas grandes e brilhantes nas saias, luvas transparentes e florais intrincados nos vestidos.

Os looks vieram com sobreposições: vestidos em camadas ou jaquetas sobre blusas longas que pendiam sobre as saias. As modelos também usaram chapéus com gorro amarrados sob o pescoço e adornados com laços ou lantejoulas.

"Sinto que somos como as bonecas... temos... nossos corações partidos ou passamos por coisas. Mas... ainda assim, meio que sobrevivemos e isso se torna parte de nós", disse Aksu à Reuters.