Filme chinês sobre unidade "maligna" da 2ª Guerra Mundial pode inflamar tensões com Japão

A representação corre o risco de inflamar as tensões entre a China e o Japão, que ocupou partes da China antes e durante a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com a mídia estatal chinesa, a Unidade 731 realizou testes entre meados da década de 1930 e 1945 com cerca de 3.000 prisioneiros chineses, coreanos, russos e mongóis para desenvolver armas bacteriológicas, incluindo bombas de antraz e peste bubônica. Nenhum deles sobreviveu aos experimentos.

O Ministério das Relações Exteriores do Japão não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o filme e sobre as atividades da Unidade 731.

O primeiro-ministro Shigeru Ishiba, questionado no Parlamento neste ano sobre as ações da Unidade 731, disse que os meios para verificar os fatos foram "perdidos com a história", informou a mídia japonesa.

"O filme enfoca as atrocidades cometidas durante a guerra pela Unidade 731 do Japão, expondo verdades há muito tempo ocultas em certos países e servindo como parte dos esforços da China para promover a justiça histórica e fortalecer sua voz no cenário global", escreveu o Global Times, estatal, citando um professor associado da Universidade Normal de Nanjing, Zhang Peng.

O filme acompanha as tribulações do prisioneiro chinês fictício Wang Yongzhan, descrito como um herói antijaponês que lidera os prisioneiros em uma fuga. Várias cenas de tortura são mostradas quando Wang descobre laboratórios e um crematório.