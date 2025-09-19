Brett Goldstein encontra química instantânea com Imogen Poots no romance "Por Inteiro"

"Mas ela era muito engraçada e, em cinco minutos, estávamos chorando de rir e eu realmente senti que já a conhecia", declarou ele.

O filme distribuído pela Apple TV+ acompanha dois melhores amigos da faculdade: Laura, interpretada por Poots, e Simon, retratado por Goldstein, que têm uma química inegável.

No entanto, Laura faz um teste que determina que sua alma gêmea é Lukas, interpretado por Steven Cree, o que cria tensão em seu relacionamento com Simon nos anos seguintes.

Embora sua personagem fictícia tenha decidido fazer o teste da alma gêmea, Poots disse que evitaria algo parecido na vida real.

"Espero que eu não faça, porque acredito que o amor deve ser encontrado naturalmente", disse a atriz de "Namoro ou Liberdade".

"E acho que estamos vivendo em uma época em que tudo é tão controlado e tudo precisa ser resolvido e consertado. Acho que o amor é um tema filosófico que não tem idade, e você deve estar aberto a ele", declarou.