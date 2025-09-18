Trump comemora suspensão de programa de comediante Kimmel por comentários no ar sobre Charlie Kirk

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump tem procurado cada vez mais usar seu gabinete e os tribunais para atacar discursos críticos contra ele que ele considera difamatórios ou falsos.

A suspensão de Kimmel ocorreu depois que pelo menos dois grandes proprietários de estações de TV locais disseram que substituiriam o programa noturno repleto de celebridades, e o principal órgão regulador de comunicações do país ameaçou investigar os comentários de Kimmel sobre Kirk.

Kimmel, um comediante que frequentemente ridiculariza Trump, disse durante seu monólogo de abertura de nove minutos na segunda-feira que os aliados de Kirk estavam usando seu assassinato na semana passada para "marcar pontos políticos". Kirk, 31 anos, foi baleado enquanto debatia com estudantes em uma universidade em Utah, em 10 de setembro, em um evento organizado por seu grupo de política estudantil, o Turning Point USA.

"No fim de semana, chegamos a novos patamares com a gangue MAGA tentando desesperadamente caracterizar o garoto que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles, e fazendo tudo o que podem para ganhar pontos políticos com isso", disse Kimmel. MAGA é uma abreviação do slogan de Trump: "Make America Great Again" (fazer os EUA grandes novamente).

Kimmel também zombou das respostas de Trump à morte de Kirk: "Não é assim que um adulto lamenta o assassinato de alguém que ele chamava de amigo. É assim que uma criança de quatro anos lamenta um peixinho dourado".

Trump disse em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira que Kimmel não era talentoso, tinha índices de audiência ruins e "disse uma coisa horrível sobre um grande cavalheiro conhecido como Charlie Kirk".