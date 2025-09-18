Rainha Camilla e princesa Kate entretêm primeira-dama dos EUA com livros em miniatura e crianças

WINDSOR, Inglaterra (Reuters) - A rainha Camilla e a princesa Kate, do Reino Unido, entretiveram a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, em Windsor, com um passeio pela biblioteca, livros em miniatura, impressão de folhas e hotéis de insetos no segundo dia da visita de Estado do presidente dos EUA, Donald Trump.

Enquanto o presidente se reunia com o primeiro-ministro Keir Starmer para discutir assuntos globais, Melania conheceu os tesouros do Castelo de Windsor e se encontrou com crianças, conforme a cerimônia do dia anterior, com o passeio de carruagem e o banquete de Estado, dava lugar a atividades mais descontraídas.

Melania juntou-se a Kate e a um grupo de crianças de quatro a seis anos de idade no gramado da Frogmore House, uma casa de campo do século 17 próxima ao castelo, que era a preferida da rainha Vitória.