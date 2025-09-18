Live Nation e Ticketmaster se uniram a revendedores para explorar os fãs, dizem EUA

As ações da Live Nation foram negociadas em queda de 2,3% com a notícia.

A Ticketmaster, que controla 80% da venda primária de ingressos para grandes locais de shows, ignorou as violações dos limites de compra de ingressos estabelecidos pelos artistas, permitindo que a Ticketmaster colhesse US$3,7 bilhões em taxas de revenda entre 2019 e 2024, alegou a FTC.

Essas ações, juntamente com a falha da Ticketmaster em divulgar o preço total dos ingressos, incluindo taxas, violaram a lei de proteção ao consumidor, disse a agência.

Representantes da Ticketmaster e da Live Nation não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

"A FTC de Trump-Vance está trabalhando arduamente para garantir que os fãs tenham a chance de comprar ingressos a preços justos, e a ação judicial de hoje é um passo monumental nessa direção", disse o presidente da FTC, Andrew Ferguson, em um comunicado.

Colorado, Flórida, Illinois, Nebraska, Tennessee, Utah e Virgínia estão entrando com o processo em conjunto na Califórnia.