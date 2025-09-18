SplashUOL
Hollywood sai em defesa de Kimmel após ABC tirar do ar programa noturno

Los Angeles (EUA)
Jimmy Kimmel tem programa suspenso nos EUA
Jimmy Kimmel tem programa suspenso nos EUA Imagem: Divulgação/Jimmy Kimmel

Entidades de Hollywood criticou a Casa Branca por atingir a liberdade de expressão depois que a ABC retirou do ar o programa de Jimmy Kimmel ontem, sob ameaças regulatórias do governo de Donald Trump, apoiando o comediante após seus comentários sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

O que aconteceu

Sindicatos que representam roteiristas e atores disseram que a medida equivaleu a um ataque aos direitos de liberdade de expressão protegidos pela Constituição, afirmando que a ABC não deveria ter cedido diante da pressão do governo dos EUA.

A suspensão do programa de Kimmel marcou a mais recente ação contra figuras da mídia, trabalhadores acadêmicos, professores e funcionários de empresas por causa de comentários sobre Kirk após o assassinato do ativista de 31 anos há uma semana em Utah.

O que assinamos — por mais doloroso que possa ser às vezes — é o acordo de liberdade para discordar. É vergonhoso para aqueles no governo que se esquecem dessa verdade fundamental. Quanto aos nossos empregadores, nossas palavras os enriqueceram. Silenciar-nos empobrece o mundo inteiro. Sindicato dos Roteiristas da América West e o Sindicato dos Roteiristas da América East

SAG-AFTRA, sindicato que representa os atores, condenou a suspensão do programa, dizendo que "a decisão de suspender a transmissão do Jimmy Kimmel Live! é o tipo de supressão e retaliação que põe em risco as liberdades de todos". O ator Ben Stiller escreveu "isso não está certo" no site de mídia social X.

Presidente Trump ameaçou repetidamente retirar as licenças das estações de televisão e pressionou as emissoras a pararem de transmitir conteúdo que ele considera questionável. Ele também direcionou sua ira contra a mídia impressa com a apresentação de um processo de difamação de US$15 bilhões contra o New York Times.

Mais cedo na quarta-feira (17), o presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, pediu às emissoras locais que parassem de transmitir o programa. Kimmel, que frequentemente tem atacado Trump em seu programa de comédia noturno, não respondeu a um pedido de comentário.

