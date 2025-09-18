Hollywood sai em defesa de Kimmel após ABC tirar do ar programa noturno

O que assinamos — por mais doloroso que possa ser às vezes — é o acordo de liberdade para discordar. É vergonhoso para aqueles no governo que se esquecem dessa verdade fundamental. Quanto aos nossos empregadores, nossas palavras os enriqueceram. Silenciar-nos empobrece o mundo inteiro . Sindicato dos Roteiristas da América West e o Sindicato dos Roteiristas da América East

SAG-AFTRA, sindicato que representa os atores, condenou a suspensão do programa, dizendo que "a decisão de suspender a transmissão do Jimmy Kimmel Live! é o tipo de supressão e retaliação que põe em risco as liberdades de todos". O ator Ben Stiller escreveu "isso não está certo" no site de mídia social X.

Presidente Trump ameaçou repetidamente retirar as licenças das estações de televisão e pressionou as emissoras a pararem de transmitir conteúdo que ele considera questionável. Ele também direcionou sua ira contra a mídia impressa com a apresentação de um processo de difamação de US$15 bilhões contra o New York Times.

Mais cedo na quarta-feira (17), o presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, pediu às emissoras locais que parassem de transmitir o programa. Kimmel, que frequentemente tem atacado Trump em seu programa de comédia noturno, não respondeu a um pedido de comentário.