Catedral da Sagrada Família em Barcelona pode ser concluída em 10 anos

"Não podemos dizer se serão 10, 11 ou 12 anos... mas achamos que, em circunstâncias normais, sem obstáculos, é provável que em 10 anos possamos terminar."

Gaudí trabalhou na basílica de 1883 até sua morte em 1926. No próximo ano, para marcar um século de sua morte, os líderes do projeto esperam terminar os aspectos externos de sua torre principal de 172,5 metros, dedicada a Jesus Cristo, tornando-a o edifício mais alto de Barcelona.

Depois de concluída, a Sagrada Família terá três fachadas e 18 torres.

O Papa Leão 14 foi convidado a liderar uma missa comemorativa e a cerimônia de inauguração da torre em junho próximo. Uma resposta do Vaticano é esperada para o final deste mês, disse Camps.

O atual arquiteto-chefe do projeto, Jordi Fauli, disse à Reuters que a torre já está ultrapassando os 155 metros e a metade inferior de uma enorme cruz que a coroará já foi construída.

As autoridades locais ainda não aprovaram os planos dos arquitetos de construir uma grande escadaria do lado de fora do portão principal da Sagrada Família, o que provavelmente significaria a demolição de pelo menos um prédio residencial e provocou protestos dos vizinhos.