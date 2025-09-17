Mariah Carey encanta Amazônia em show na sede da COP30

BELÉM, Brasil (Reuters) - Menos de dois meses antes de Belém receber chefes de Estado para a cúpula climática COP30, a cidade recebeu outro tipo de figura global na noite desta quarta-feira, quando a lenda do pop Mariah Carey se juntou a um elenco de artistas locais para um show dedicado à Amazônia.

A apresentação fez parte do evento "Amazônia Live - Hoje e Sempre", organizado pela Rock World, a empresa por trás dos festivais Rock in Rio e The Town. Carey, de 56 anos, cativou mais de 70.000 fãs em São Paulo no sábado, durante sua apresentação no The Town.

Durante meia hora nesta quarta-feira, a cantora, vestida com um vestido vermelho cintilante, apresentou seus sucessos em um palco flutuante em forma de uma enorme vitória-régia no Rio Guamá, enquanto os fãs assistiam ao show de um outro local.