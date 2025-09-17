Ilha italiana de Pantelleria planeja renomear aeroporto para homenagear Giorgio Armani

ROMA (Reuters) - A pequena ilha italiana de Pantelleria está planejando mudar o nome de seu aeroporto em homenagem ao falecido estilista Giorgio Armani, que frequentemente passava as férias de verão em sua propriedade no local.

Armani, que morreu no início deste mês aos 91 anos, tinha uma extensa propriedade na ilha, que fica entre a Sicília e a Tunísia, no Mediterrâneo, e a usava como retiro com a família e os amigos quando fazia uma rara pausa do trabalho durante o mês de agosto.

Sua casa era composta por sete "dammusi", construções rurais tradicionais feitas de pedra de lava branca com um telhado abobadado e cercada por mais de 150 palmeiras.