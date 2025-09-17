Cinemas apostam em telas enormes, som estrondoso e poltronas reclináveis para atrair fãs

As redes de cinemas na América do Norte, incluindo a AMC Entertainment, Regal Cinemas e Cinemark, investiram mais de US$1,5 bilhão no ano passado para atualizar as salas, acrescentando telas maiores, melhorando os sistemas de som e oferecendo outras comodidades, de acordo com a organização comercial Cinema United.

A AMC disse aos investidores no mês passado que suas salas modernizadas atraem cerca de três vezes a ocupação de um cinema comum.

"Em termos de assentos, qualidade de imagem e qualidade de som, deve ser melhor do que o que se pode obter em casa", disse Cory Jacobson, presidente e proprietário da Phoenix Theatres.

As salas com formatos visuais e de vídeo aprimorados, como IMAX, Dolby Cinema e ScreenX, representam um recorde de 14,9% de todos os ingressos vendidos nos EUA e no Canadá este ano, acima dos 9,8% em 2019, de acordo com dados da empresa de pesquisa Comscore compilados exclusivamente para a Reuters.

A Cinemark, sediada no Texas, investiu US$225 milhões este ano para manter e aprimorar seus cinemas globais, de acordo com o Cinema United's Cinema Investment Report.

Os proprietários de cinemas cobram um prêmio médio de US$5 por ingresso para essas experiências mais luxuosas, de acordo com a EntTelligence, ajudando a compensar a queda de 23% nas vendas de ingressos desde 2019.