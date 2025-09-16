Rei Charles despede-se da duquesa de Kent em mudança de tradição

Foi uma quebra de tradição para Charles, chefe supremo da Igreja Protestante da Inglaterra, comparecer ao funeral da duquesa na Catedral de Westminster, em Londres, onde o serviço foi conduzido pelo Cardeal Vincent Nichols, líder dos católicos na Inglaterra e no País de Gales.

Também estavam presentes o filho e herdeiro do rei, o príncipe William, e sua esposa Kate, embora a esposa de Charles, a rainha Camilla tenha se retirado por estar em recuperação de uma sinusite aguda.

"O funeral terá grande significado histórico", disse Catherine Pepinster, ex-editora da revista semanal católica The Tablet, ao Sunday Times. "Esse é um grande passo à frente nas relações ecumênicas."

Após o funeral, o caixão da duquesa deve ser levado para um cemitério em Frogmore, na propriedade real nos arredores do Castelo de Windsor, que se prepara para receber o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma visita de Estado a partir de quarta-feira.

Charles declarou por muitos anos que deseja proteger todas as religiões, e ele e sua esposa Camilla estavam entre os últimos visitantes oficiais a ver o papa Francisco antes de sua morte, em abril.

O papa Leão 14 disse que estava triste ao saber da morte da duquesa em uma mensagem para o rei, lida na cerimônia.