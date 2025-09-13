Hermeto Pascoal, multi-instrumentista conhecido como "O Bruxo", morre aos 89 anos

"Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva."

Hermeto tornou-se uma figura instantaneamente reconhecível para os fãs de jazz em todo o mundo com sua juba de cabelos brancos e barba espessa. Os críticos elogiavam sua criatividade como compositor e arranjador, e seu jeito virtuoso de tocar teclado, violão e saxofones.

Nascido em 22 de junho de 1936, em Arapiraca, Alagoas, ele foi poupado do trabalho no campo por ser albino, em vez disso, passou horas da infância aprendendo a tocar o acordeão de seu pai e ouvindo o canto dos pássaros.

Sua família mudou-se para Recife quando Pascoal tinha 14 anos, cidade onde se desenvolveu como músico antes de partir para os distantes Rio de Janeiro e São Paulo.

Gravou com músicos que se tornaram alguns dos maiores intérpretes do Brasil, incluindo a cantora Elis Regina. No final dos anos 1960, o percussionista Airto Moreira levou Hermeto em turnê pelos Estados Unidos, onde o alagoano conheceu Davis, já um astro do jazz.

Antes de convidá-lo para tocar em seu álbum “Live Evil”, em 1970, Davis convocou Hermeto para acompanhá-lo em seu ringue de boxe pessoal. Segundo relatou Hermeto, o trompetista se distraiu com os olhos do músico brasileiro, que era estrábico, e levou uma forte pancada no rosto.