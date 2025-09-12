Príncipe Harry visita Ucrânia com instituição beneficente de reabilitação

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico Harry visitou a Ucrânia nesta sexta-feira, chegando a Kiev com uma equipe da Invictus Games Foundation para detalhar os planos de sua instituição de caridade para ajudar a reabilitar soldados feridos, informou o jornal Guardian.

É a segunda visita que Harry, o filho mais novo do rei Charles, faz à Ucrânia este ano, depois de ter visitado um centro para militares feridos em Lviv, em abril.

Harry serviu por 10 anos no Exército britânico antes de criar a Invictus Games Foundation, uma instituição de caridade que realiza um evento esportivo internacional para militares feridos em combate.