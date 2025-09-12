Em reviravolta surpreendente, testamento de Armani define caminho para venda do império da moda

O estilista, conhecido no setor como "Rei Giorgio", morreu em 4 de setembro, aos 91 anos e sem filhos para herdar seu império da moda.

O testamento também diz que a prioridade deve ser dada ao gigante do luxo LVMH, ao peso-pesado da beleza L'Oreal, ao líder do setor de óculos EssilorLuxottica ou a outro grupo de "igual posição" identificado por uma fundação que o estilista criou para preservar seu legado com a concordância do parceiro de negócios e de vida de Armani, Pantaleo Dell'Orco.

Como alternativa para a venda da segunda parcela de ações, uma oferta pública inicial deve ser realizada na Itália ou em um mercado de igual posição, disse.

Não ficou imediatamente claro o que aconteceria se um dos herdeiros ou a fundação não cumprisse as instruções de venda estabelecidas no testamento.

A menção explícita da venda de participações e de empresas listadas na França como possíveis compradores é uma surpresa, dada a recusa persistente de Giorgio Armani em diluir seu controle ou listar seu grupo de moda no mercado de ações. Isso também pode estimular uma corrida para garantir uma fatia da marca, que, segundo especialistas do setor, manteve seu apelo apesar da desaceleração do luxo global.

A EssilorLuxottica, controlada pelos herdeiros do empresário italiano Leonardo Del Vecchio e com laços comerciais com a Armani, disse em um comunicado que consideraria um possível acordo.