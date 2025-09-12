Berlim intervém após festival belga descartar maestro israelense por causa de Gaza

"Lahav Shani já se manifestou a favor da paz e da reconciliação várias vezes no passado", disse o festival em um comunicado. "Mas, à luz de seu papel como regente principal da Orquestra Filarmônica de Israel, não podemos fornecer clareza suficiente sobre sua atitude em relação ao regime genocida de Tel Aviv."

Israel tem rejeitado veementemente as acusações de que está cometendo genocídio em Gaza.

A decisão do festival belga atraiu a condenação de políticos alemães. A Alemanha sustenta que tem uma obrigação especial para com Israel devido à sua responsabilidade pelo Holocausto dos judeus europeus na década de 1940, posição que vem sofrendo cada vez mais pressão devido ao crescente alarde europeu com o conflito em Gaza, no qual cerca de 64.000 palestinos foram mortos.

"A revogação do convite para a Filarmônica de Munique e Lahav Shani é inaceitável", escreveu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul.

"Os judeus que vivem aqui nunca devem ser explorados com o objetivo de criticar o governo israelense."

Shani agora vai reger a orquestra em uma apresentação do Concerto para Violino e Orquestra de Beethoven e trechos da ópera Tristão e Isolda de Richard Wagner no Konzerthaus na segunda-feira.