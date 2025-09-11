Apple atrai talentos de Hollywood e reconhecimento do Emmy com riscos criativos

A empresa, conhecida por sua imagem cuidadosamente cultivada, arriscou-se em histórias não convencionais, confiou em roteiristas e deu liberdade criativa, de acordo com produtores, escritores e atores que trabalharam com a Apple TV+.

Essa abordagem ajudou a Apple a atrair talentos de primeira linha e elevou sua reputação em Hollywood.

O ator Seth Rogen disse que um dos motivos pelos quais ele trouxe "O Estúdio" para a Apple TV+ foi a liberdade oferecida em outra comédia sua, "Amor Platônico".

"Eu estava realmente preocupado que talvez eles fossem restritivos", afirmou Rogen. "E então há uma cena em 'Amor Platônico' em que cheiramos cocaína e ketamina em um iPhone."

"Nós tínhamos permissão para fazer isso!", disse Rogen. "Eles não eram tão autoritários e controladores como eu talvez estivesse preocupado que fossem."

A Apple TV+ foi lançada em 2019 com um punhado de séries originais, incluindo "The Morning Show", a primeira incursão de Jennifer Aniston na TV desde "Friends". Na época, membros do setor criticaram a estratégia da empresa por ofertas limitadas sem uma coleção de séries lançadas anteriormente.