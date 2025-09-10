Série "Ruptura" aborda alienação a caminho dos Emmys de domingo

"Todos nós achamos que era estranho, e talvez estranho demais", disse Scott, o ator de "Parks and Recreation" que interpreta um professor de história transformado em gerente dentro dos escritórios estéreis da fictícia Lumon Industries.

Os votantes do Emmy, a maior honraria da televisão, acolheram a história alucinante. "Ruptura" recebeu 27 indicações ao Emmy e ganhou seis troféus em uma cerimônia do Emmy na semana passada para prêmios técnicos.

A série de ficção científica está concorrendo a mais Emmys no domingo, incluindo o prêmio principal de melhor série dramática. Entre os concorrentes estão a série "Andor", dentro do universo Star Wars, a história da sala de emergência "The Pitt" e o mistério de assassinato "The White Lotus". Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia com tapete vermelho, transmitida ao vivo pela CBS.

Scott foi indicado para melhor ator de série dramática e Britt Lower, colega de "Ruptura", para melhor atriz de série dramática. Sete outras estrelas de "Ruptura" receberam indicações.

Muitos dos atores de "Ruptura" interpretam dois personagens - uma versão "innie" que trabalha na Lumon realizando tarefas tediosas e uma variação "outtie" que vive no mundo exterior.

Entre os pontos incomuns da série, o prédio da Lumon inclui uma sala onde os zeladores criam um rebanho de cabras. Um funcionário é recompensado pelo bom trabalho com uma festa de waffles que oferece uma oportunidade para experiências sexuais.