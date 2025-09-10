Príncipe Harry tem encontro com rei Charles pela primeira vez em 20 meses

Harry, de 40 anos, viajou para o Reino Unido na segunda-feira para uma série de compromissos e, nesta quarta-feira, visitou um centro de pesquisa especializado na melhora do tratamento de vítimas de ferimentos causados por explosões.

Desde que se mudaram para a Califórnia, em 2020, onde agora moram com seus dois filhos, Harry e sua esposa norte-americana, Meghan, têm criticado a família real e a instituição em entrevistas, documentários de TV e na autobiografia de Harry, "O que Sobra".

Harry fez alguns comentários particularmente mordazes sobre Charles e seu irmão mais velho, o herdeiro do trono, príncipe William, o que levou a um rompimento total de seu relacionamento com a família.

Mas depois de perder uma batalha legal contra o governo britânico sobre sua segurança, Harry manifestou o desejo de uma reaproximação.

"É claro que alguns membros de minha família nunca me perdoarão por escrever um livro. É claro que eles nunca me perdoarão por muitas coisas. Mas você sabe... Eu adoraria uma reconciliação com minha família... Não faz mais sentido continuar lutando. E a vida é preciosa", disse ele à BBC.

Tanto o Palácio de Buckingham quanto os representantes de Harry mantiveram a boca fechada antes da visita do príncipe ao Reino Unido sobre se haveria uma reunião com o rei.