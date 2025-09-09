Príncipe Harry doa US$1,5 milhão para instituição de caridade infantil

O dinheiro ajudará jovens de comunidades afetadas pela violência, especialmente em Nottingham, disse a Children in Need.

"Somos gratos pelo apoio da BBC Children in Need em ajudar os agentes de mudança da cidade a continuar sua missão de criar espaços seguros, construir confiança e oferecer esperança e pertencimento aos jovens que mais precisam", disse Harry, de 40 anos, em um comunicado.

A BBC Children in Need, que já arrecadou mais de 1 bilhão de libras desde 1980, diz que apoia mais de 1.500 instituições de caridade e projetos em toda o Reino Unido.

Embora as organizações filantrópicas da realeza frequentemente doem milhões e os indivíduos façam doações particulares a causas, elas geralmente não são divulgadas publicamente.

Os organizadores agradeceram ao rei Charles por uma doação não especificada que ele fez a um apelo para ajudar os sobreviventes de um terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 2023, uma causa que o irmão de Harry, o príncipe William, e sua esposa Kate também apoiaram.

Recentemente, William também doou quantias não especificadas para organizações de saúde mental e instituições de caridade que ajudaram na Ucrânia e depois vítimas de um furacão no Caribe, além de doar dinheiro para um banco de alimentos em Londres depois de o local ter sofrido um roubo.