Príncipe William e irmão Harry prestam homenagens à falecida rainha Elizabeth

Ela foi membro do WI por 80 anos e presidente da filial próxima à sua casa em Sandringham, no leste da Inglaterra, de 2003 até sua morte.

Enquanto isso, logo após chegar de sua casa na Califórnia, o irmão mais novo de William, Harry, visitou a Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, a menos de 16 km de distância, para depositar flores no local onde a falecida rainha foi sepultada ao lado do marido, o príncipe Philip.

Apesar da proximidade, Harry, que está afastado de sua família depois de uma briga, não deve ver William durante sua visita ao Reino Unido nesta semana, embora haja especulações de que ele possa encontrar o pai, o rei Charles, pela primeira vez em 20 meses.

O próprio Charles está atualmente hospedado em Balmoral com sua esposa, a rainha Camilla, e não tinha planos de marcar publicamente a ocasião, que também é o aniversário de sua ascensão ao trono.

O rei e a rainha compareceram à igreja vizinha Crathie Kirk no domingo, onde foram feitas orações para marcar o Dia da Ascensão e para a Duquesa de Kent, esposa do primo da falecida rainha, que morreu na última quinta-feira, disse um porta-voz do Palácio de Buckingham.

A conta da família real no X postou uma foto da falecida monarca com a mensagem "Remembering Queen Elizabeth II, 1926-2022".