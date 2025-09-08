Atores e artistas prometem boicote a instituições israelenses do cinema por Gaza

"Inspirados pelos cineastas unidos contra o apartheid, que se recusaram a exibir seus filmes na África do Sul do apartheid, nós nos comprometemos a não exibir filmes, não aparecer nem trabalhar com instituições cinematográficas israelenses -- incluindo festivais, cinemas, emissoras e empresas de produção -- que estejam implicadas no genocídio e no apartheid contra o povo palestino", diz o documento.

O compromisso afirma não estar pedindo a ninguém que pare de trabalhar com indivíduos israelenses, mas, em vez disso, "o apelo é para que os trabalhadores do cinema se recusem a trabalhar com instituições israelenses que são cúmplices das violações dos direitos humanos de Israel".

As instituições cinematográficas israelenses se envolveram em "encobrir ou justificar" os abusos contra os palestinos, diz o texto.

O documento menciona a posição da Corte Internacional de Justiça do ano passado, segundo a qual a ocupação dos territórios palestinos por Israel é ilegal, e avaliações de especialistas em direitos humanos e acadêmicos de que o ataque militar de Israel a Gaza equivale a genocídio.

Entre os signatários estão os atores Olivia Colman, Emma Stone, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Riz Ahmed, Javier Bardem e Cynthia Nixon, entre outros.

O governo de Israel já rejeitou anteriormente os pedidos de boicote contra instituições israelenses, considerando-os discriminatórios. Israel alega que suas ações em Gaza figuram como "autodefesa" após o ataque de outubro de 2023 de militantes palestinos do Hamas, no qual 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram feitas reféns, segundo registros israelenses.