Ariana Grande e Lady Gaga levam prêmios principais no MTV Video Music Awards

"A arte tem sido um espaço seguro para mim desde que eu era criança. Sou muito grata por poder fazer isso", disse Grande enquanto segurava o troféu MTV Moon Person no palco da UBS Arena.

Minutos antes, Grande recebeu o prêmio de melhor cantora pop e agradeceu a seu pai, que atuou pela primeira vez no vídeo de "Brighter Days Ahead". Ela o chamou de "o melhor parceiro de cena, e pai, do mundo".

Lady Gaga foi coroada artista do ano no início do evento, prevalecendo sobre as favoritas do VMA, Taylor Swift e Beyoncé.

Gaga, atualmente em turnê com seu álbum "Mayhem", subiu ao palco com um vestido de babados preto e roxo com mangas gigantes.

"Não tenho palavras para descrever o que significa ser premiada por ser uma artista, ser premiada por algo que já é tão gratificante", afirmou Gaga antes de sair correndo para fazer um show no Madison Square Garden.

A vitória de Gaga impediu que Beyoncé ou Swift se tornasse a artista mais homenageada da história do VMA. As duas permaneceram empatadas com 30 VMAs cada.