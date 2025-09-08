Angelina Jolie reflete sobre histórico de câncer na família antes da estreia de "Couture"

"Estou com 50 anos agora. Minha mãe e minha avó, nessa idade, estavam fazendo quimioterapia", disse Jolie, caminhando pelo tapete vermelho com seus colegas.

"Todos nós temos essas coisas com as quais nos preocupamos ou com as pessoas que amamos. E isso vai nos fazer desacelerar e quase sentir que não podemos nos mover, dar um passo, ou vamos aproveitar ao máximo essa vida antes que ela acabe."

Jolie foi submetida a uma mastectomia dupla preventiva em 2013 depois de saber que herdou um alto risco de câncer de mama e disse que espera que sua história inspire outras mulheres que lutam contra essa doença fatal.

Ela fez a operação, em parte, para garantir a seus seis filhos que não morreria jovem de câncer, como aconteceu com sua própria mãe aos 56 anos.

