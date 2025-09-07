Adolescente programador se torna 1º santo católico da geração millennial em evento no Vaticano

Leão, o primeiro pontífice dos EUA, canonizou Acutis no domingo, juntamente com Pier Giorgio Frassati, um jovem italiano conhecido por ajudar os necessitados e que morreu de poliomielite na década de 1920.

Em comentários improvisados para a multidão na Praça de São Pedro na abertura do evento, Leão disse que Acutis e Frassati eram exemplos de santidade e de ajuda aos necessitados.

A canonização de Acutis foi muito aguardada por muitos jovens católicos durante meses. Ela foi originalmente marcada para abril, mas foi adiada após a morte do Papa Francisco.

O evento de domingo é a primeira vez que Leão, eleito papa pelos cardeais do mundo todo em maio, preside uma cerimônia desse tipo.

Ser nomeado santo significa que a Igreja acredita que a pessoa viveu uma vida santa e agora está no céu com Deus.

Outros santos que morreram jovens incluem Teresa de Lisieux, que morreu aos 24 anos em 1897 e era conhecida por promover uma "Pequena Via" de caridade; e Luís Gonzaga, que morreu aos 23 anos em 1591 depois de cuidar das vítimas de uma epidemia em Roma.