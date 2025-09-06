Thriller "Fuze" emociona público no Festival de Cinema de Toronto

"É o primeiro filme que já fiz que realmente foi concebido para ser... um entretenimento direto", disse Mackenzie à Reuters no tapete vermelho, onde estava acompanhado por Worthington e Gugu Mbatha-Raw, que também participa do filme.

Taylor-Johnson reencontra Mackenzie depois de colaborar no drama de guerra "Outlaw King", de 2018, e interpreta Will Tranter, um especialista em eliminação de bombas, enquanto James assume o papel do líder da gangue, Karalis. Mbatha-Raw interpreta o papel da superintendente-chefe Zuzana Greenfield.

O thriller de tirar o fôlego recebeu aplausos estrondosos do público no icônico Roy Thomson Hall.

(Reportagem de Bhargav Acharya e Meriam Telhig em Toronto)