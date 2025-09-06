Diretor independente Jim Jarmusch triunfa no Festival de Veneza

Cada parte passa suavemente por encontros domésticos em que nada de mais acontece, mas pequenos gestos e silêncios esboçam o incômodo geracional que pode afetar as famílias.

Jarmusch, de 72 anos, é um dos pilares do cinema independente dos Estados Unidos, tendo feito seu nome na década de 1980 com trabalhos excêntricos e de baixo orçamento, como "Stranger Than Paradise" e "Down by Law".

Seu último filme recebeu críticas positivas, mas não era um dos favoritos ao prêmio principal, já que muitos críticos deram preferência a "The Voice of Hind Rajab", um relato real e angustiante do assassinato de uma menina palestina de cinco anos durante a guerra de Gaza.

No final, o filme dirigido por Kaouther Ben Hania, da Tunísia, ficou com o segundo lugar no Leão de Prata.

O italiano Toni Servillo foi eleito o melhor ator por sua interpretação irônica de um presidente cansado que está chegando ao fim de seu mandato em "La Grazia", dirigido por seu colaborador de longa data Paolo Sorrentino.

A chinesa Xin Zhilei ganhou o prêmio de melhor atriz por seu papel em "The Sun Rises On Us All", um drama dirigido por Cai Shangjun que aborda questões de sacrifício, culpa e sentimentos não resolvidos entre amantes distantes que compartilham um segredo obscuro.