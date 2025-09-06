Centenas de pessoas fazem fila em silêncio para homenagear Giorgio Armani

"Tudo o que ele fez em sua vida, ele fez por paixão", disse Pier Carlo Bertoglio, que viajou da vizinha Lodi para a sede da Armani, onde o corpo será velado no fim de semana antes de um funeral particular na segunda-feira.

John Elkann, descendente da proeminente família italiana Agnelli, e sua esposa Lavinia estavam entre os primeiros visitantes a chegar ao "teatro" da Armani -- o vasto espaço de exposição dentro da sede da Armani, onde são realizados os desfiles e onde o caixão de madeira coberto com um arranjo de flores brancas foi colocado.

Elkann, que dirige o veículo de investimento da família Agnelli, Exor, chegou a discutir no passado uma possível combinação de negócios com a Armani para criar um conglomerado italiano de produtos de luxo, incluindo a Ferrari, fabricante de carros esportivos de propriedade da Exor. As conversas não avançaram.

Armani, que não tinha filhos, adotou medidas para garantir a continuidade e a independência de seus negócios, que ele administrava com membros de confiança da família e uma rede de colegas de longa data.

Os primeiros visitantes também incluíram o prefeito de Milão, Giuseppe Sala. Milão, a cidade para onde Armani se mudou com sua família após a Segunda Guerra Mundial, terá um dia de luto público na segunda-feira.

"Milão está cheia de 'sinais' de Armani, seria impossível esquecê-lo", disse Sala. "Seu maior legado para a cidade, eu acho, é a profunda crença no trabalho como um meio de autorrealização."