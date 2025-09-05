Premiê Carney e atores canadenses homenageiam ícone da comédia John Candy no Festival de Toronto

Candy é conhecido por suas atuações clássicas no programa de variedades cômicas "Second City Television", bem como em sucessos de bilheteria de Hollywood, como "Splash - Uma Sereia em Minha Vida", "Recrutas da Pesada" e "Antes Só do que Mal Acompanhado".

O Festival de Toronto abre em um momento em que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as ameaças de anexar o Canadá incentivaram os canadenses a apoiar empresas e filmes nacionais, viajar localmente e evitar produtos fabricados nos EUA.

"No Canadá, nossa soberania, nossa identidade, foi ameaçada e, quando os canadenses ouviram essas ameaças, eles canalizaram seu John Candy interior, levantaram-se e escreveram nossas próprias falas... Temos nossos próprios planos", disse Carney antes da estreia.

Dirigido por Colin Hanks e produzido pelo canadense Ryan Reynolds, o documentário mostra os personagens clássicos de Candy e seu trabalho por meio de materiais de arquivo e depoimentos de familiares e amigos, incluindo os canadenses Catherine O'Hara e Eugene Levy. Outros que trabalharam com Candy, como o pai de Colin Hanks, Tom, Bill Murray e Macaulay Culkin, também compartilham histórias.

O documentário chama a atenção para a gordofobia e o distúrbio de ansiedade, problemas que obscureceram a vida e a carreira de Candy. O ator natural de Ontário morreu de ataque cardíaco em 1994, aos 43 anos.

"Acontece que as coisas com as quais ele lutava eram as mesmas com as quais todos nós lutamos. Por isso, a sensação de que ele era o homem comum, acho que as pessoas não entendem o quanto isso era preciso", disse Hanks. Ele acompanhou o produtor Reynolds, que usava uma camiseta e um blazer do Canadá bordados com as coordenadas de Newmarket, Ontário, cidade natal de Candy.