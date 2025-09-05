Duquesa britânica de Kent morre aos 92 anos

A duquesa britânica de Kent, esposa do primo da falecida rainha Elizabeth e mais conhecida por sua longa associação com o torneio de tênis de Wimbledon, morreu aos 92 anos, informou o Palácio de Buckingham na sexta-feira.

Nascida Katharine Worsley, ela se juntou à família real quando se casou com o príncipe Edward, o duque de Kent, em 1961, depois de conhecê-lo cinco anos antes, quando ele estava em um quartel militar no norte da Inglaterra.

O Palácio de Buckingham disse que ela morreu pacificamente na noite de quinta-feira em sua casa no Palácio de Kensington, cercada por sua família.