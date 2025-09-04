Giorgio Armani: o "rei" da moda italiana que revolucionou a moda masculina

Sua reimaginação da jaqueta nos anos 1970 seria sua declaração de propósito como fabricante de moda.

Elegância, segundo ele, significa simplicidade. Esse princípio, aplicado com grande aclamação ao longo de uma carreira de cinco décadas, produziria ternos minimalistas campeões de vendas e transformaria sua marca homônima em um vasto conglomerado que produz alta costura, prêt-à-porter, perfumes e decoração.

Conhecido pelos admiradores do setor como "Re Giorgio" - Rei Giorgio -, Armani tornou-se sinônimo de estilo italiano, ajudando a vestir uma geração de mulheres bem-sucedidas, bem como homens que queriam trajes menos recatados.

Ele combinou o talento do estilista com a atenção aos detalhes do executivo, administrando um negócio que gerava bilhões de dólares em receita a cada ano e ajudando a transformar a moda italiana contemporânea em um fenômeno global.

Apesar de ser um dos maiores estilistas do mundo, ele guardava cuidadosamente sua privacidade e mantinha um controle rígido sobre a empresa que criou, mantendo sua independência e trabalhando com um grupo pequeno e confiável de membros da família e associados de longa data.

Armani, um homem bonito, com olhos azuis penetrantes e cabelos prateados, costumava dizer que o objetivo da moda era fazer com que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas - e ele se opunha às linhas rígidas e exigentes que tradicionalmente definiam a alta alfaiataria.