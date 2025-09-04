Festival de Cinema de Toronto completa 50 anos e tem programação variada

"Particularmente neste momento, as histórias são a forma como entendemos o mundo e o nosso lugar nele", disse ela. "E é muito importante ter algo como Toronto e outros festivais de cinema para oferecer uma plataforma aos cineastas que querem contar essas histórias importantes que geram empatia pela forma como os outros vivem."

Entre as estrelas esperadas no tapete vermelho estão Daniel Craig, que protagoniza o mais recente longa-metragem da franquia "Entre Facas e Segredos", além de Scarlett Johansson, Russell Crowe, Jodie Foster, Dwayne Johnson, Rami Malek, Ralph Fiennes e Ryan Reynolds.

O cinema pode ser tanto um espelho da sociedade quanto uma válvula de escape, disse Citizen.

"Acho que os melhores filmes podem oferecer esse mundo alternativo, no qual você pode mergulhar e escapar. E outros filmes realmente excelentes também o desafiam a questionar o que você acha que sabe sobre o mundo."

Alguns dos filmes abordam as histórias mais dolorosas da atualidade. Mas incluir filmes que abordam questões ecológicas, desde as profundezas do oceano até a perspectiva de um dente-de-leão, ou o autoritarismo em cenários que vão do Brasil à Sérvia e ao Iraque, não foi uma escolha deliberada, disse a Citizen; em vez disso, refletiu algo que emergiu organicamente nas inscrições.

"Palestine 36", que terá sua estreia mundial no Festival de Toronto, transporta o espectador para a Palestina da década de 1930 -- uma época de mudanças agitadas em meio ao Mandato Britânico.