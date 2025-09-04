Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

ROMA (Reuters) - O estilista italiano Giorgio Armani morreu, informou a empresa que leva seu nome nesta quinta-feira. "Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani", disse a casa de moda em um comunicado. Armani, que tinha 91 anos, era sinônimo de estilo e elegância italianos modernos. Ele combinava o talento do estilista com a perspicácia de um homem de negócios, dirigindo uma empresa que movimentava cerca de 2,3 bilhões de euros por ano. Ele não se sentia bem há algum tempo e foi forçado a desistir dos desfiles de seu grupo na Semana de Moda Masculina de Milão em junho, a primeira vez em sua carreira que ele faltou a um de seus eventos de passarela. Conhecido como "Re Giorgio" -- Rei Giorgio -- o estilista era conhecido por supervisionar todos os detalhes de sua coleção e todos os aspectos de seu negócio, desde a publicidade até o penteado dos modelos quando saíam para a passarela. Uma câmara funerária será montada no sábado e no domingo em Milão, informou a empresa, seguida por um funeral particular em uma data não especificada.

(Reportagem de Elisa Anzolin)